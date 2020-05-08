Haber, Son Dakika, Haberler

İstanbul'da 1 liralık maske satışı başladı

Ticaret Bakanlığı'nın maske satışının yeniden başlayacağını duyurmasının ardından fiyatı 1 Türk Lirası olarak belirlenen cerrahi maskeler satışa sunuldu.

08.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:56
Ticaret Bakanlığı'nın maske satışının yeniden başlayacağını duyurmasının ardından fiyatı 1 Türk Lirası olarak belirlenen cerrahi maskeler satışa sunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı tarafından fiyatı KDV dahil en fazla bir olarak belirlenen cerrahi maskeler satılmaya başlandı. Vatandaşlar cerrahi maskelere, marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden ulaşabiliyor.
Tanesi 1 liradan iki kutu maske alan bir vatandaş, "Biraz önce başka bir yere sordum. Bu paraya vermeyeceğini belirtti. Eskisi gibi 150-160 lira istedi. Ben de tek tek dolaştım. Devletin istediği fiyattan veren yerden aldım. Kolay oldu. İkinci yere sordum. İkinci yerden aldım" diye konuştu.
Medikal ürün satıcı esnaf ise "Satışa başladık. Talep henüz çok fazla değil. 50'lik kutu olarak satış yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
(Caner Sönmez/İHA) İstanbul’da 1 liralık maske satışı başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Prens Harry ve Meghan Markle’ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Haber
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü Haber
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
Rektörün istifası akıllara ’Lan ders çalış’ dediği videoyu getirdi Haber
Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haber
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca’ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Haber
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Haberler››Güncel››İstanbul'da 1 liralık maske satışı başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:05: GRUP YORUM ÜYESİ İBRAHİM GÖKÇEK'İN CENAZESİNDE GERGİNLİK - Haber 16:04: Vatandaşların bulduğu tavşan yavrusuna biberonlu bakım - Haber 16:04: Çorlu'da silahla vurulan kişi öldü - Haber 16:04: Edirne Valiliğinden berber ve kuaförlere hijyen desteği - Haber 16:04: Libya hükümeti: Operasyonlarımızda sivil noktaları hedef almıyoruz - Haber 15:08: Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi - Haber 14:32: Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü - Haberler 14:06: Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi - Haber 13:09: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı - Haberler 12:06: Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum - Haberler