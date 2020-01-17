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İstanbul'da 1 milyon 160 bin anne, ulaşımdan ücretsiz faydalanacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuk annesinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesini öngören teklifin mecliste oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu.

17.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:39İstanbul'da 1 milyon 160 bin anne, ulaşımdan ücretsiz faydalanacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim vaatlerinden birini daha hayata geçirdi.

1 MİLYON 160 BİN ANNE FAYDALANACAK

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuk annesinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesini öngören teklifin mecliste oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu.

SAYIŞTAY'IN ONAY VERMESİ GEREKİYOR

İmamoğlu açıklamasında "İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuğumuzun annelerinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi, Sayıştay'ın olumlu görüşünün alınması kaydıyla meclis komisyonundan geçmiş ve sonrasında meclisimizden oy birliği ile kabul edilmiştir" ifadelerini kullandı.


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