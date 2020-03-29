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İstanbul'da 1 milyon adet sahte maske üreten atölyeye baskın kamerada

İstanbul'da 1 milyon adet sahte maske üreten atölyeye baskın kamerada Okmeydanı'nda tekstil atölyesine yapılan baskında çok sayıda sahte maske ele geçirildi Maske üretirken yakalanan çalışanlar neye uğradığını şaşırdı Okmeydanı'nda polis ekipleri korona virüs salgınını fırsata çevirmeye...

29.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:52
İstanbul 'da 1 milyon adet sahte maske üreten atölyeye baskın kamerada
Okmeydanı 'nda tekstil atölyesine yapılan baskında çok sayıda sahte maske ele geçirildi
Maske üretirken yakalanan çalışanlar neye uğradığını şaşırdı
İSTANBUL - Okmeydanı'nda polis ekipleri korona virüs salgınını fırsata çevirmeye çalışan şahıslara yönelik bir tekstil atölyesine baskın düzenledi. Çalışanların neye uğradığını şaşırdığı baskında sağlıksız koşullarda üretilen çok sayıda maskeye el konulurken, 1 milyon adet sipariş aldığını belirten Suriyeli iş yeri sahibi ile beraber 3 şüpheli gözaltına alındı.
Dünyayı saran korona virüsü salgını nedeniyle her geçen gün vaka ve ölüm sayıları artarken bu durumu fırsata çevirmeye çalışan şahıslara Beyoğlu polisi göz açtırmıyor. Bu kapsamda Okmeydanı'nda polis sağlıksız koşullarda sahte maske üretimi yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine hemen harekete geçen Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Piyalepaşa Çavuşoğlu Sokak üzerindeki bir tekstil atölyesine dün saat 16.00 sıralarında baskın düzenlendi. Yapılan baskında atölyedeki çalışanların maske ürettiğini gören polis önce kendini iş yeri sahibi olarak tanıtan Suriye uyruklu Mohammed Alsayed A.'ya izin belgesinin olup olmadığını sordu. Şahsın herhangi bir belgeye sahip olmadığını ifade etmesi üzerine polis içeride kontrol ve tespit yapmaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 375 adet sahte maske ile 100 adet boş karton paketleme kutusu ele geçirildi.
1 milyon maske siparişi almış
Çalışanların neye uğradığını şaşırdığı baskın ise cep telefonu kamerasına yansıdı.İşyeri sahibi ile yapılan görüşmelerde 1 milyon adet maske üretmek için sipariş aldıklarını belirtti. Baskının ardından bilgi verilmesi üzerine atölyeye gelen Beyoğlu Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tutanak tutarak iş yerini mühürledi. Ele geçirilen malzemeler ise polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındıktan sonra zabıta ekiplerine teslim edildi. İş yeri sahibi Mohammed Alsayed A. ile beraber 3 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemleri yapılmak üzere Haliç Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. İstanbul’da 1 milyon adet sahte maske üreten atölyeye baskın kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Okmeydanı, İstanbul, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa

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İstanbul'da 1 milyon adet sahte maske üreten atölyeye baskın kamerada

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