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İstanbul'da 1 milyon sahte maske üreten atölyeye baskın

Okmeydanı'nda polis ekipleri, korona virüs salgınını fırsata çevirmeye çalışan şahıslara yönelik bir tekstil atölyesine baskın düzenledi.

29.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:56
Okmeydanı 'nda polis ekipleri, korona virüs salgınını fırsata çevirmeye çalışan şahıslara yönelik bir tekstil atölyesine baskın düzenledi. Çalışanların neye uğradığını şaşırdığı baskında sağlıksız koşullarda üretilen çok sayıda maskeye el konulurken, 1 milyon adet sipariş aldığını belirten Suriyeli iş yeri sahibi ile 3 şüpheli gözaltına alındı.
Dünyayı saran korona virüsü salgını nedeniyle her geçen gün vaka ve ölüm sayıları artarken, bu durumu fırsata çevirmeye çalışan şahıslara Beyoğlu polisi göz açtırmıyor. Okmeydanı'nda polis sağlıksız koşullarda sahte maske üretimi yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine hemen harekete geçen Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Piyalepaşa Çavuşoğlu Sokak üzerindeki bir tekstil atölyesine dün saat 16.00 sıralarında baskın düzenledi. Baskında atölyedeki çalışanların maske ürettiğini gören polis, kendini iş yeri sahibi olarak tanıtan Suriye uyruklu Mohammed Alsayed A'ya izin belgesinin olup olmadığını sordu. Şahsın herhangi bir belgeye sahip olmadığını ifade etmesi üzerine polis içeride kontrol ve tespit yapmaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 375 adet sahte maske ile 100 adet boş karton paketleme kutusu ele geçirildi.
1 MİLYON MASKE SİPARİŞİ ALMIŞ
Çalışanların neye uğradığını şaşırdığı baskın ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi, 1 milyon adet maske üretmek için sipariş aldıklarını belirtti. Baskının ardından bilgi verilmesi üzerine atölyeye gelen Beyoğlu Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tutanak tutarak iş yerini mühürledi. Ele geçirilen malzemeler ise polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındıktan sonra zabıta ekiplerine teslim edildi. İş yeri sahibi Mohammed Alsayed A. ile beraber 3 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemleri yapılmak üzere Haliç Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
(Doğan Can Cesur/İHA) İstanbul’da 1 milyon sahte maske üreten atölyeye baskın

Kaynak: İHA

Etiketler: Okmeydanı, Beyoğlu, Polis, Güncel

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İstanbul'da 1 milyon sahte maske üreten atölyeye baskın

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