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İstanbul'da 1 milyon TL'lik hırsızlık operasyonu: 5 kişi yakalandı

İstanbul'da lüks otomobillerden piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan yedek parça çalan şahıslar yakalandı.

20.07.2019 12:20 İstanbul
İstanbul'da lüks otomobillerden piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan yedek parça çalan şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Fatih, Bahçelievler ve Bayrampaşa ilçelerinde artan otomobillerden yedek parça hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti. Geçtiğimiz Mayıs ayında benzer ihbarlar üzerine gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 17 şahısın ifadelerini değerlendiren polis, şahısların kimliklerinin tespit edilmesinin ardından 3 ilçede meydana gelen otomobillerden yedek parça çalınması olaylarının şüphelilerini yakalamak için operasyon başlattı. 18 Temmuz Perşembe günü 11 adrese düzenlenen operasyonla otomobillerden yedek parça çaldıkları tespit edilen Necdet B. (71), oğlu Özden B. (37), Levent G. (39), Ömer Y. (32) ve İsa Y. (26) yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, soydukları arabalara ait olduğu belirlenen, 215 teyp, 26 joystick, çok sayıda direksiyon, gösterge ve konsol ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan Necdet B.'nin benzer suçlardan emniyette çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların otomobillerden çaldıkları yedek parçaların piyasa değerinin 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu öğrenilirken şüphelilerin bu parçaların satışını kendilerine ait iş yerlerinin yanı sıra internetteki bir alışveriş sitesi üzerinden de gerçekleştirdikleri tespit edildi. Fatih, Bahçelievler, Bayrampaşa ilçelerinde otomobillerden 1 milyon TL değerinde yedek parça çaldıkları tespit edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(Yunus Emre Şeker/İHA)
Kaynak: İHA
İstanbul, Güncel

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