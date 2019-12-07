Haberler » Güncel » İstanbul'da '10 Numara Yağ' operasyonu: 2 gözaltı - Haber

İstanbul'da '10 Numara Yağ' operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Bağcılar'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

07.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:25İstanbul'da '10 Numara Yağ' operasyonu: 2 gözaltı
'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 26 bin litre "10 Numara Yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi kapsamında 29 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında operasyon düzenledi. Bir tır parkına ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa Yakası Kimyasal Kontrol noktasına yapılan operasyonda, piyasaya sürülmek üzere satışa hazır halde "10 Numara Yağ" olarak tabir edilen toplam 26 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanılan 1 akaryakıt tankerine ise el konuldu.
Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler Oktay P. (36) ve Tokaş E. (46) hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
Operasyona ilişkin ortaya çıkan görüntülerde kaçak akaryakıtların bidonların içerisine konulduğu görülüyor.
(İHA)

Bağcılar, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:22 BAKAN DÖNMEZ ENERJİ VERİMLİLİĞİ TOPLANTISINDA KONUŞTU - Haber
13:22 İdlib'de son bir haftada 25 bin sivil yerlerinden edildi - Haber
13:20 Kurtulmuş: "(Barış Pınarı Harekatı) Bu harekatta yüzde 70 yerli mühimmatla, araç gereçle mücadele... - Haber
13:20 "Gün Aydın'la başlar" projesinin lansmanı gerçekleştirildi - Haber
13:17 "Sarissa Altınyayla Tonus", okuyucuyla buluştu - Haber
12:32 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı - Haber
12:16 Muş'ta 2 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı - Haber
11:11 Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
10:46 Çatışmada yaralanan askerin söyledikleri duygulandırdı: Parkamı serin ambulans kan olmasın - Haber
7.12.2019 13:25:38