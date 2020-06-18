İSTANBUL'DA 10 SAĞLIK ÇALIŞANINA ÜCRETSİZ DÜĞÜN ORGANİZASYONU

İSTANBUL'da aralarnıda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve tanınmış kişilerin bulunduğu, sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken 'Bugün günlerden Pazar aman değmesin nazarö grubu, koronavirüs nedeniyle gece gündüz demeden büyük bir özveri ile hizmet veren sağlık çalışanı 10 çifte hiçbir...

18.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:30
İSTANBUL'da aralarnıda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve tanınmış kişilerin bulunduğu, sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken 'Bugün günlerden Pazar aman değmesin nazarö grubu, koronavirüs nedeniyle gece gündüz demeden büyük bir özveri ile hizmet veren sağlık çalışanı 10 çifte hiçbir ücret alınmadan düğün yapmayı kararlaştırdı. Düğüne, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nikah şahidi olarak davet edildi.
Mustafa Bozkurt'un düzenlediği organizasyonunda sanatçılar Umut Akyürek, Ferman Toprak, Murat Kurşun, Ahmet Selçuk İlkan, Emirkan, İhsan Güvenç ve Oktay Ertuğrul gönüllü olarak sahne alacak. Düğün mekanı olarak Taner Acarkaya sahibi olduğu Kuleli Yakamoz Restoranı hiçbir ücret talep etmeden tahsis etti. Sağlık çalışanlarına yapılacak düğünde gelinlikleri Pınar Bent damatlıkları da Şinasi Günaydın özel olarak dikerek destek olacak. Çiftlerin düğün günü yapılacak boğaz turuna iş insanı Tamer Köseoğlu lüks teknesini ücretsiz olarak tahsis ederek destek oluyor. Düğünün sunuculuğunu radyocu Ali Şentürk ve oyuncu Şenol İpek üstlenirken nikahı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in kıyması planlandı. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nikah şahidi olarak düğüne davet edildi.
Taleplerin yoğunluğuna göre kura ile belirlenecek 10 çiftin düğünlerinin yanı sıra balayı tatili ve beyaz eşya gibi ihtiyaçları da karşılanacak. İSTANBUL’DA 10 SAĞLIK ÇALIŞANINA ÜCRETSİZ DÜĞÜN ORGANİZASYONU

Kaynak: DHA

Etiketler: nikah şahidi, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Haber
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Ankara’da LGS ve YKS’nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Haber
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS’de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı Haber
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Haberler››Güncel››İSTANBUL'DA 10 SAĞLIK ÇALIŞANINA ÜCRETSİZ DÜĞÜN ORGANİZASYONU - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:29: Edirne'de trafiğe kapalı caddelere maskesiz giriş yasaklandı - Haber 16:29: Son dakika güncel: Ordu'da yaralı martı tedavi altına alındı - Haber 16:29: Samsun'dan kısa kısa - Haber 16:29: CHP, TBMM Başkanvekilliğine Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ı aday gösterdi - Haber 16:29: İzmir'deki yanan otomobilden yaralı olarak çıkan kadın hastanede hayatını kaybetti - Haber 15:12: Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası - Haberler 14:19: Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı - Haber 13:52: AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi - Haber 12:59: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi - Haber 12:39: Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! - Haberler