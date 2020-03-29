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İstanbul'da 112 ekibine dehşeti yaşatan şahıslar yakalandı

İstanbul'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) şüphelisi hastayı almayan giden ambulansı yumruklayıp, camlarını kırarak sağlık çalışanlarına dehşeti yaşatan şahıslar yakalandı.

29.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:30
İstanbul'da 112 ekibine dehşeti yaşatan şahıslar yakalandı
İstanbul 'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) şüphelisi hastayı almayan giden ambulansı yumruklayıp, camlarını kırarak sağlık çalışanlarına dehşeti yaşatan şahıslar yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da geçtiğimiz gece geç saatlerde yeni tip korona virüs (Kovid-19) ihbarı üzerine belirtilen adrese giden ve şüpheli şahsı alarak hastaneye doğru hareket eden ambulansın önü bir kişi tarafından kesildi. Arabasından inerek 112 çalışanlarına, "Hasta kim? Korona mı? Ne olmuş? Anlatsanıza" diye ardı arkasına sorular soran şahsa 112 çalışanları hasta mahremiyeti açısından hastanın bilgilerini vermedi. Bunun üzerine hızını alamayan şahıs ambulansı yumruklamaya başladı. Yaşananlar üzerine hastayı alarak olay yerinden hızla uzaklaşan 112 ekibinin önü bir süre sonra aynı şahıs tarafından araç ile tekrar kesildi. Bu kez şahıs eline aldığı kaldırım taşıyla ambulansın camlarını kırdı. Hızla olay yerinden kaçan 112 ekibi, en yakın polis merkezine giderek şahıstan şikayetçi oldu. Hasta ise polis karakolunda bir başka ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucu Ali Han G. ve Ahmet Can T. adlı şüpheliler yakalanarak polis merkezine götürüldü.
(Aykut Zor/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Polis, Güncel

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