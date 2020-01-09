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İstanbul'da 1134 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 1134 parça tarihi eser ele geçirildi.

09.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:06İstanbul'da 1134 parça tarihi eser ele geçirildi
'da düzenlenen operasyonda, 1134 parça tarihi eser ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde evinde çalıntı tarihi eserlerle yakalanan bir kişinin yine çok sayıda tarihi eseri, yasa dışı olarak topladığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından 8 Ocak'ta Şişli'de 3 adrese düzenlenen operasyonda şüpheli A.E.G. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 1134 parça tarihi eser bulundu.
Ele geçirilenler arasında, MÖ. 2 binli yıllara ait olduğu tahmin edilen eserler, Meryem Ana, çocuk İsa ve havarilerin resmedildiği ikonalar, Selçuklu motiflerinin işlendiği şamdanlar, Osmanlı, Anadolu medeniyetleri ve Ermeni eserleri ile kültür varlıklarından sökülme steller, sikke, çini ve bordürler de yer alıyor.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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