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İstanbul'da 14 yaşındaki çocuğun ölümüne dava

Bahçelievler'de 14 yaşındaki Fatima Ç'nin ölümüne ilişkin, aralarında ablasının da bulunduğu 18 yaşından küçük 4 kişi hakim karşısına çıkacak.

27.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:04İstanbul'da 14 yaşındaki çocuğun ölümüne dava
'de 14 yaşındaki Fatima Ç'nin ölümüne ilişkin, aralarında ablasının da bulunduğu 18 yaşından küçük 4 kişi hakim karşısına çıkacak.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bahçelievler'de 16 Ekim 2018'de evde silahla yaralanan 14 yaşındaki Fatima Ç'nin hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.
İddianamede, olayla ilgili 18 yaşından küçük suça sürüklenen çocukların çelişkili, tutarsız, hayatın olağan akışına uymayan beyanları, maktul yaralıyken sağlık kuruluşlarına ya da kolluk kuvvetine vermek yerine olay yerini ve suç aletlerini temizleyerek suç delillerini gizlemeye çalışmaları, maktulün intihar etmesini gerektiren ruh hali içerisinde olmayışı hususları birlikte değerlendirildiğinde, bu çocukların suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmeyerek iştirak halinde maktulü öldürdüklerinin anlaşıldığı aktarıldı.
Evde yapılan incelemede, tabanca ve çok sayıda mermi ile kilitli poşet içinde bir miktar uyuşturucu madde bulunduğu kaydedilen iddianamede, suça sürüklenen çocuklar A.A, B.A ve E.T. hakkında "kasten öldürme", "uyuşturucu ticareti yapma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ayrı ayrı 25 yıl 4 aydan 38 yıla kadar, maktulün kardeşi B.Ç. hakkında "kasten öldürme" ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 18 yıl 8 aydan 26 yıla kadar hapis cezası istendi.
Olayın gerçekleştiği evin sahibi ile 3 kişi hakkında da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan onar yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle ayrı bir dava açıldı.

Bahçelievler, Güncel

Kaynak: AA

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