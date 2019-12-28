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İstanbul'da 1400 adrese eş zamanlı baskın: 274 gözaltı

İSTANBUL genelinde 1400 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan 274 kişi gözaltına alındı.

28.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:36
İSTANBUL genelinde 1400 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan 274 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranmakta olan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda il genelinde tespit edilen ve önceden belirlenen 1400 adrese dün gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yürütülen operasyonda 415 ekip ve 967 personelin görev aldığı belirtildi.
Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerin koordinesinde gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 56 kişi yaralama, 37 kişi hırsızlık, 21 kişi dolandırıcılık, 21 kişi tehdit, 14 kişi mala zarar verme, 7 kişi görevi yaptırmama, 6 kişi cinsel saldırı, 5 kişi yağma ve gasp, 5 kişi sahtecilik, 4 kişi yaralama ve ölüme neden olma, 2 kişi uyuşturucu madde ticareti, 2 kişi kaçakçılıkla mücadele kanunu uyarınca, 2 kişi kesici ve delici alet bulundurma, 1 kişi kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, diğer suçlardan ise 91 kişi olmak üzere toplamda 274 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 2 kişinin 20 yıla kadar, 6 kişinin 10 yıla kadar, 36 kişinin 5 yıla kadar, 68 kişinin ise 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 1 adet ruhsatsız silah ve silaha ait 1 adet şarjör, 6 adet mermi, 18 şişe kaçak alkol ele geçirildi.
İstanbul'da 1400 adrese eş zamanlı baskın: 274 gözaltı

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Kaynak: DHA


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