Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da 141 bin 116 vatandaşın çağrısına cevap verildi

İstanbul Valiliği, "Vefa" çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplamda 141 bin 116 vatandaşın çağrısına cevap verildiğini, 126 bin 349 vatandaşın temel ihtiyaçları yanında, banka ve diğer kurum hizmetlerinin karşılandığını bildirdi.

03.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:46
İstanbul Valiliği, "Vefa" çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplamda 141 bin 116 vatandaşın çağrısına cevap verildiğini, 126 bin 349 vatandaşın temel ihtiyaçları yanında, banka ve diğer kurum hizmetlerinin karşılandığını bildirdi. Bilgi edinmek amacıyla çağrı merkezlerini arayan 14 bin 767 vatandaşa da gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı açıklandı.
İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere, il ve ilçelerde faaliyete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda faaliyetlerin kesintisiz devam ettiğini bildirerek bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
"İSTANBUL GENELİNDE TOPLAMDA 141 BİN 116 VATANDAŞIMIZIN ÇAĞRISINA CEVAP VERİLDİ"
Valilik tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada, "Öncelikli risk grubundaki vatandaşlarımızın; 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları bütün başvurular, 39 ilçemizdeki Vefa İletişim Merkezlerimize yönlendiriliyor. Kaymakamlarımızın koordinasyonunda oluşturulan, İlçe Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli polis, jandarma, zabıta, AFAD, Kızılay ve gönüllü sivil toplum kuruluş çalışanları tarafından vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları ivedilikle karşılanıyor. Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 13.00'ten, bugün saat 09.00'a kadar "Vefa" çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplamda 141 bin 116 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 126 bin 349 vatandaşımızın temel ihtiyaçları yanında, banka ve diğer kurum hizmetleri karşılandı. Bilgi edinmek amacıyla çağrı merkezlerimizi arayan 14 bin 767 vatandaşımıza da gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Valiliğimiz koordinasyonunda, İl ve İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarımızın en güzel şekilde gerçekleşmesi için Kaymakamlıklarımız, Polisimiz, Jandarmamız, yerel yönetimlerimiz, AFAD, Kızılay, gönüllü sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve kıymetli İstanbullular çok değerli bir dayanışma ve yardımlaşma sergiliyor" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın devamında, " 'Vefa' çalışmalarında görev alan bütün kurum ve kuruluşların yöneticileri ve çalışanlarına kıymetli büyüklerimiz ve İstanbullular adına teşekkür ediyoruz. Evlerinde kalan kıymetli büyüklerimize ve alınan tedbir ve çalışmalarımıza destek olan bütün İstanbullulara ayrıca teşekkür ediyorum" denildi.
(İHA) İstanbul’da 141 bin 116 vatandaşın çağrısına cevap verildi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Banka, Güncel

Haberin Videosu :

İstanbul'da 141 bin 116 vatandaşın çağrısına cevap verildi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da 141 bin 116 vatandaşın çağrısına cevap verildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Haberler
Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Kendisine iletilen Mansur Yavaş’ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi Haberler
Kendisine iletilen Mansur Yavaş'ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel’in koronavirüs karantinası bitti Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı Haberler
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:40: Beşiktaş Belediyesi 'Mobivet' ile sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını duyurdu - Haber 15:40: Koronavirüs salgınından sonra, 15 gün saklanabilen ekmeklere talep arttı - Haber 15:40: Trabzon'da koronavirüs tedbirleri - Haber 15:39: ESENYURT'TA SOSYAL YARDIMLAR EVLERE DAĞITILDI - Haber 15:39: Adana'da öğretmenler, uzaktan eğitimde öğrencileri yalnız bırakmıyor - Haber 15:15: Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı - Haber 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 14:09: Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler