Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi

İstanbul'da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi Ekipler şoförlerin ve yolcuların ateşlerini ölçerek salgınla ilgili bilgiler aktarıyor İstanbul'un giriş çıkışlarından oluşan toplam 15 farklı noktada korana virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında seyahat izin denetimi yapılıyor.

28.03.2020 21:53 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:55
İstanbul 'da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi
Ekipler şoförlerin ve yolcuların ateşlerini ölçerek salgınla ilgili bilgiler aktarıyor
İSTANBUL - İstanbul'un giriş çıkışlarından oluşan toplam 15 farklı noktada korana virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında seyahat izin denetimi yapılıyor. Araçları durduran ekipler şoförlerin ve yolcuların ateşlerini ölçerek salgınla ilgili bilgiler aktarıyor.
İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele için aldığı tedbirle şehirlerarası otobüsle seyahatin valiliklerin iznine bağlanmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un giriş ve çıkışlarından oluşan 15 farklı noktada uygulama başlattı. Şehrin giriş ve çıkışlarında araçları durdurarak uygulama yapan ekipler, sürücülerin ve araçta bulunan yolcuların ateşlerini ölçerek, salgınla mücadeleyle ilgili bilgiler aktardı. Salgınla mücadele için şehirlerarası yolculuklarını kısıtlamaları yönünde uyarılarda bulundu. İstanbul’da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

İstanbul'da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››İstanbul'da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

23:23: 65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı - Haberler 23:22: Burdur' da Seyahat izin kurulu göreve başladı - Haberler 23:21: Antalya'da 3 kişi, korona virüs ihbarıyla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü - Haberler 23:19: Son Dakika: Bakan Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık - Haberler 23:08: Bitlis'te 19 kilo eroin 2,5 kilo ise metanfetamin ele geçirildi - Haberler 23:00: İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü - Haberler 21:34: Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı - Haberler 21:16: Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı 21:16: Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı - Haberler 21:06: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi - Haberler 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü