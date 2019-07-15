İstanbul'da 15 Temmuz anma etkinlikleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü anma töreni kaçta?

İstanbul'da 15 Temmuz anma etkinlikleri saat kaçta, nerede olacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 3. yıldönümünde Türkiye'nin 81 ilinde 15 Temmuz şehitleri, gazileri anılacak, duala edilecek, hatimler okunacak. İstanbul'da ise Cumhurbaşkanı'nın katılacağı törenler, saatleri ve yerleri belli oldu.

İSTANBUL'DA 15 TEMMUZ ANMA ETKİNLİKLERİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi karşısında, milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümünde düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar devam ediyor.

Cumhurbaşkanlı resmi sitesinde yayınlanan programa göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı etkinlikler şöyle;

12:00 Hatm-i Şerif Merasimi (Millet Camii)

14:00 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantısı (TBMM)

16:00 Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni (Ankara Emniyet Müdürlüğü)

20:00 Halka Hitap (Atatürk Havalimanı)

22:00 Hafıza 15 Temmuz Müzesi Açılış Töreni (15 Temmuz Şehitler Köprüsü)

ETKİNLİKLERE KATILACAKLARA VALİLİKTEN UYARI!

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek program dolayısıyla ulaşımda yoğunluk beklendiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Basın Ekspres'ten Atatürk Havalimanı'na geliş, E5 güney ve kuzeyden Atatürk Havalimanı'na geliş, Havuzlu Kavşak, Yeni Havalimanı Caddesi ve Atatürk Havalimanı istikameti Atatürk Havalimanı trafik yoğunluğu yaşanabilecek güzergahlardır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katılacak vatandaşlarımızın metro, metrobüs, ilave düzenlenecek otobüs seferleri ve benzeri toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri uygun olacaktır. Program alanına özel araçlarıyla ulaşım sağlayacak olan vatandaşlarımız, CNR EXPO ve Atatürk Havaalanı otoparklarını kullanabilecek."