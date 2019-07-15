15.07.2019 21:11
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İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"nda vatandaşlara hitap etmeye başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"nda vatandaşlara hitap etmeye başladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda Devlet Konukevi Apronu'nda gerçekleştirilen buluşmada, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle mücadele sırasında şehit edilen 251 kişinin isimleri tek tek okundu.
Katılımcılar da her isminin okunmasının ardından "burada" diyerek karşılık verdi. Bu sırada bazı şehit yakınları ve gazilerin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Daha sonra sahneye davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamlayarak hitabına başladı.
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

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