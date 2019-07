İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da teslim olmadıkları için milletin her bir ferdine, o karanlık geceyi aydınlatan herkese minnettar olduklarını belirterek, "Bu ülkenin asli sahibi, şehitler ve gazilerin başını çektiği kahramanlardır. Biz bugün burada özgürce sözümüzü söyleyebiliyor, nefesimizi alabiliyor, işimize-gücümüze bakabiliyorsak, şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm kahramanlarımızın sayesindedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi Apronu'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi karanlığa gömmek istediklerini ama başaramadıklarını söyledi.

Allah'ın kurdukları tuzakları sahiplerinin başlarına geçirdiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir üstadımız ne diyor biliyor musunuz? 'Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır.' O karanlık geceye teslim olmadıkları için milletimin her bir ferdine minnettarız. O karanlık geceyi aydınlatan herkese minnettarız. Siz bambaşkasınız. Kadınıyla, erkeğiyle bambaşkasınız. Siz kurşunların üzerine gittiniz. Siz mermilerin üzerine gittiniz. Yılmadınız ve bazı gençlerimiz kendilerini tankların altına attı. Bazıları da gazi oldu. Bu yürektir yürek, kürek değil ve bunu ancak bu millet yapar ve siz yaptınız."

Geceye yenilmeyenlerin, uçaklara, helikopterlere, tanklara, namlulara karşı duranların, vakit sabaha döndüğünde, istiklallerini ve istikballerini kurtarmış olmanın gururuyla ödüllerini aldıklarını kaydeden Erdoğan, "Bu ülkenin asli sahibi, şehitler ve gazilerin başını çektiği kahramanlardır. Biz bugün burada özgürce sözümüzü söyleyebiliyor, nefesimizi alabiliyor, işimize, gücümüze bakabiliyorsak, şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm kahramanlarımızın sayesindedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, edebiyatın en güzel eserlerinden biri olarak gördüğü "Bu Vatan Kimin?" şiirinden de şu dizeleri okudu:

"Bu vatan tankların tam karşısında/ Sıradağlar gibi duranlarındır/ Şeytanın Yoldaşı olmuş hainleri/ Alnının çatından vuranlarındır/ Şahlanmış yiğitler kır at misali/ Köpürmüş caddeler Fırat misali/ Kıyama kalkmış nice erkek-kadın misali/ Namussuza hesap soranlarındır/ İsmini yazarak mezar taşına/ Cemreler taşıdın yurdun kışına/ Bakmadan yaşına, başına, ardına/ Bedenini sevdaya sürenlerindir/ Tepeden tırnağa tek vücut olup/ Sokağa, caddeye, meydana dolup/ Bayrağı uğruna gül gibi solup/ Asım şuuruna erenlerindir/ Vatana sevgiyi ibadet bilip/ Bayrağı kendine emanet bilip/ En büyük rütbeyi şehadet bilip/ Bu aşkla toprağa girenlerindir."

"Bu milleti kimse köle yapamaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Evet işte bu aşkla toprağa girmek var ya bu bambaşka. Rabb'im hepimize şehadeti nasip etsin. Rabb'im bu ülkenin gelecekteki tüm nesillerini de Asım şuuruna erenlerden eylesin diyorum. Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz. İşte bunun için gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ediyoruz. Şayet geleceğimize bu şuurla bakmazsak, Rabb'im muhafaza etsin, 15 Temmuz darbe girişimi işte o zaman başarıya ulaşmış olur."

Konuşmasında katılımcılara "Ecdadın emanetine sıkı sıkıya sahip çıkmaya hazır mısınız?" diye seslenen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hanımlar, Alparslan'ın, Fatih'in, Yavuz'un, cümle şehitlerimizin, gazilerimizin mirasına layık Asım'ın nesillerini yetiştirmeye hazır mısınız? Gençler, Ata'nızdan işaret aldığınızda, arkanızda tüm milletle birlikte yürümeye hazır mısınız? Ey İstanbul, 566 yıldır olduğu gibi ilelebet İslam'ın ve Türk milletinin sembol şehri olarak dünyaya meydan okumaya hazır mısın? Bunun için her gün kalbimizi ve zihnimizi yeniden fethetmeliyiz. Bunun için her birimiz kendi alanımızdaki gayretlerimiz ve başarılarımızla Ulubatlı Hasan gibi burçlara sancağımızı yeniden dikmeliyiz. Bunun için Akşemsettin gibi her gün yüreğimizi pirüpak etmeli, Rabb'imize ram olmalıyız. Bunun için Fatih gibi hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, fitneye kulak vermeden, çağımızın ötesine geçecek adımlarla yolumuza devam etmeliyiz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizden ancak işte bunları başardığımızda razı olacaklardır. Onların aziz ruhlarını muazzep etmemek için daha çok çalışacağız, daha çok mücadele edeceğiz, kendimizi daha çok muhasebeye ve murakabeye çekeceğiz. Unutmayınız, 'Zafer denen kahraman peri·, susandan kaçar da coşana gi·der.' Öyleyse, 'Di·ri·leri· şerefli·, ölüleri· şanlı' bu yolda sonuna kadar yürümeye var mıyız? Rabb'im hepinizden razı olsun."

