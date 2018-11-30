İstanbul'da 15 Ton Kaçak Çay Ele Geçirildi

İstanbul
'da 2 adrese düzenlenen operasyonda 15 ton 332 kilo kaçak çay ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürün satan, sahtecilik yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar neticesinde 14 Kasım'da Başakşehir
'de 2 ayrı depoya baskın düzenledi. Çuvallarla yurda kaçak yollarla sokulan çayların bulunduğu depoya düzenlenen baskında 15 ton 332 kilo kaçak çay ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.K. adlı kaçakçı gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapılırken, depolar mühürlendi. - İSTANBUL
Başakşehir,İstanbul