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İstanbul'da 155 çift "evet" demek için 29 Şubat'ı seçti

İstanbul'da yaşayan 155 çiftin evlenmek için seçtikleri gün gülümsetti. Çiftler evliliğe "evet" demek için 29 Şubat tarihini seçti.

26.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:52İstanbul'da 155 çift

'da 155 çift, şubatın 29 çektiği artık yılda dünya evine girmek için nikah dairelerine başvurdu. Takvim yılının mevsimlerle ve dünyanın güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için uygulanan ve 4 senede bir gerçekleşen artık yıllardan birisi bu yıl yaşanıyor.

2016 YILINDAN DAHA ÇOK BAŞVURU YAPILDI

AA muhabirinin İstanbul'daki 39 ilçenin evlendirme dairelerinden aldığı bilgiye göre, bu yıl cumartesi gününe denk gelen 29 Şubat'ta evlenmek için 155 çift başvuru yaptı. 29 Şubat'ın pazartesi gününe denk geldiği 2016 yılında İstanbul'da 129 çift dünya evine girmişti.

EN ÇOK BAŞVURU KADIKÖY'DE

İstanbul'da 29 Şubat'a nikah tarihi almak için en çok başvuru, sırasıyla , ve Ataşehir ilçelerindeki evlendirme dairelerine yapıldı. Kadıköy'de 14, Küçükçekmece'de 12, Ataşehir'de 9 çift başvuruda bulundu.

İstanbul'un 8 ilçesinde hiçbir çift, evlilik tarihlerinin 29 Şubat olmasını istemedi. Tuzla, Silivri, Sarıyer, Çatalca, Sultanbeyli, Adalar Şile ve Sultangazi'de nikah için 29 Şubat'ı tercih eden çıkmadı.

2016'da Bahçelievler, Zeytinburnu, Şişli, Tuzla, Sarıyer, Esenler, Bayrampaşa, Esenyurt, Sultanbeyli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Adalar ilçelerinde'de 29 Şubat'ta nikah kıyılmamıştı.

İstanbul'un 39 ilçesinde 29 Şubat 2020 ve 29 Şubat 2016'daki nikah sayıları şu şekilde:

İlçeler

29 Şubat 2020 29 Şubat 2016
1.Kadıköy 143
2.Küçükçekmece 124
3.Ataşehir 96
4.Kağıthane 80
5.Eyüpsultan 80
6.Avcılar 712
7.Fatih77
8.Esenyurt70
9.Bakırköy 73
10.Maltepe7 2
11.Üsküdar65
12.Zeytinburnu60
13.Şişli60
14.Beylikdüzü53
15.Kartal 56
16.Bahçelievler5 0
17.Beyoğlu 43
18.Beykoz 45
19.Bağcılar 310
20.Esenler30
21.Çekmeköy 31
22.Pendik 36
23.Sancaktepe 33
24.Başakşehir31
25.Beşiktaş22
26.Bayrampaşa 20
27.Gaziosmanpaşa27
28.Arnavutköy16
29.Büyükçekmece14
30.Güngören 13
31.Ümraniye18
32.Adalar00
33.Sultanbeyli00
34.Çatalca 01
35.Sarıyer 00
36.Silivri 01
37.Sultangazi 016
38.Şile01
39.Tuzla00

Küçükçekmece, İstanbul, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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