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İstanbul'da 2 bin 700 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Silivri ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 700 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

12.02.2020 01:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 01:32İstanbul'da 2 bin 700 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 700 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Silivri Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kargo firmasının teslimat bölümünde şüpheli çuvallar olduğunu ihbarı üzerine iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 17 adet çuval içersinde toplam 510 kilogram kaçak tütün yakalandı.
Olayın devamı olarak değerlendirilen bir depoda yapılan aramada ise 73 çuval içerisinde toplam 2 bin 190 kilogram kaçak tütün ve nargile esansı olduğu düşünülen 90 litre sıvı madde ele geçirildi.
Olayla ilgili ikisi yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Büro, Silivri, Güncel

Kaynak: AA

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