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İstanbul'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Fatih'te bekçilerin yaptığı uygulamada yakalanan ve "hırsızlık", "hırsızlık teşebbüsü" ve "mala zarar verme" suçlarına karıştıkları belirlenen yaşı küçük 2 şüpheli tutuklandı.

29.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:34İstanbul'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Fatih'te bekçilerin yaptığı uygulamada yakalanan ve "hırsızlık", "hırsızlık teşebbüsü" ve "mala zarar verme" suçlarına karıştıkları belirlenen yaşı küçük 2 şüpheli tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve "Gece Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, hareketlerinden şüphelendiği 18 yaşından küçük 2 kişiye kimlik sorgusu yaptı.
Sorgulamada, kayıp şahıs olarak arandıkları ortaya çıkan 2 zanlının, ilçede farklı tarihlerde "hırsızlık", "hırsızlık teşebbüsü" ve "mala zarar verme" olaylarını da gerçekleştirdiği belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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