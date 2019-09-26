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İstanbul'da 2 saatte 30 artçı- yeniden

İSTANBUL'da saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra 30 artçı sarsıntı yaşandı.

26.09.2019 16:38İstanbul'da 2 saatte 30 artçı- yeniden
İSTANBUL'da saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra 30 artçı sarsıntı yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul'da saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 14.08 ile 15.58 arasında 30 artçı sarsıntı yaşandı. Artçı sarsıntıların ilki saat 14.08'de Silivri ilçesine 24.59 kilometre uzaklıkta, Marmara Denizi'nde 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Yaşanan en büyük artçı sarsıntısının büyüklüğü ise 4.1 olarak kaydedildi. Sarsıntılardan 24'ünün merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olurken, 5'i Tekirdağ Marmaraereğlisi, 1'i de Yalova Çınarçık'ta kaydedildi. Depremler, İstanbul'un yanı sıra Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Kocaeli'nde de hissedildi.



İstanbul, Silivri, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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