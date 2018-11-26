İstanbul'da 20 Yılda 5 Helikopter Düştü

SANCAKTEPE'de düşen askeri helikopter, son 20 yılda İstanbul
'da düşen 5'inci helikopter oldu. İstanbul'da yaşanan helikopter kazalarında toplam 19 kişi yaşamını yitirdi.
6 Eylül
2018 - İstanbul Maltepe
açıklarında düşen Bell 430 tipi helikopterde bulunan Otokar
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver
yaşamını yitirdi. Pilot
İsmet Özgür yaralandı.
10 Mart 2017 - İstanbul Büyükçekmece
'de Eczacıbaşı Holding
'e ait Sikorsky
S-76C-2 tipi helikopter TV
kulesine çarparak düştü. Kazada helikopterin içinde bulunan 2'si pilot 7 kişi yaşamını yitirdi.
20 Mayıs 2011 - Beykoz
'da içinde 3'ü emniyet mensubu 5 kişinin bulunduğu Allouette 2 tipi polis helikopteri, Boğaz'a düştü. Pilot Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özerbir yaralı kurtuldu. 2'si polis 4 kişi yaşamını yitirdi.
3 Nisan 1998 - Taksim
üzerinde keşif uçuşu yaptıktan sonra Atatürk Havalimanı
'na dönen Puma
tipi polis helikopteri, Haliç
üzerinde irtifa kaybederek İstanbul Ticaret Odası
'nın yanındaki fıskiyelere çarptıktan sonra kontrolü kaybederek üç katlı bir binanın çatısına düştü. Helikopterde bulunan 1 teknisyen ve 2 polis şehit olurken, 4 polis ve yoldan geçen bir kadın da yaralandı. - İstanbul
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26 Kasım 2018 Pazartesi 11:59