İstanbul'da 2015 yılında jandarma aracına yapılan terör saldırına ilişkin iddianame hazırlandı

İSTANBUL'da 2015'te TEM otoyolunda jandarma aracına yapılan 3 askerin yaralandığı ve 2016'da Eyüpsultan'daki Büyük Osmanlı Sosyal Yardımlaşma Eğitim Derneği'ne yapılan 1 kişinin öldürüldüğü terör saldırılarına ilişkin iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; PKK terör örgütü mensubu olduğu belirtilen Mazlum Çiftçi, Nimatullah Çınkılıç ve Ömer Sait Yılmaz'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 213 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İDDİANAMEDE OLAYLAR ANLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK'nın kuruluşu, örgütsel yapısı ve çeşitli terör eylemleri anlatıldı. 11 Aralık 2015 tarihinde Okmeydanı yönünden Hasdal istikametine giden TEM otoyolunda Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait askeri araca silahlı saldırı düzenlendiği ve araçtaki 3 askerin yaralandığı belirtildi.

İddianamede terör örgütüne ait sosyal medya hesaplarının bu olayı üstlendiği ve müştekilerle bazı görgü tanıklarının ifadeleri aktarıldı.

Büyük Osmanlı Sosyal Yardımlaşma Eğitim Derneği'ne 2 Şubat 2016 tarihinde maskeli kişilerin geldiği ve uzun namlulu silahlarla derneğe ateş ettiklerine iddianamede yer verildi. Saldırıda, dernekte bulunan İsmail Bayram'ın hayatını kaybettiği ve Fatih Fırat ile Hüseyin Sözer'in yaralandığı kaydedildi.

BU EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRECEKLERİNİ ÖĞRENDİM

Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma yürütülen Mustafa Kılıç'ın da olayla ilgili ifadelerine yer verildi. Kılıç'ın, 2016 yılında örgüt içi eğitim aldıktan sonra İstanbul'a geldiğini belirterek, "Yılmaz' kod isimli örgüt mensubu ile Kavacık'ta bir evde buluştum. Beni Gaziosmanpaşa'da bir aile evine götürüldü. Bu evde 'Cesim' kod adlı biri ile 'İsa' kod adlı sanık Mazlum Çiftçi ve 'Bedri' kod adlı Ömer Sait Yılmaz bulunmaktaydı. 'Cesim' ve 'Bedri' kod isimli şahıslar 2. bölge sorumlularıydı. Mazlum Çiftçi ise genel sorumluydu. 'İsa' kod isimli Mazlum Çiftçi eylem yapacağımız konusunda talimat verirdi. İstanbul'a geldiğim süreçte olayı duydum. Mazlum Çiftçi ve 'Bedri' kod adlı Ömer Sait Yılmaz ile evdeyken kendi aralarında bu eylemi gerçekleştirdiklerini konuşurken öğrendim. Ancak 3. şahsın kim olduğundan bahsetmediler." şeklinde ifade verdiğine yer verildi.

AYNI SİLAHLA SALDIRLAR YAPILDI

Jandarma ekiplerine yapılan silahlı saldırı sırasında İstanbul'da olduğunu anlatan Kılıç, Ömer Sait Yılmaz ile bir evde bulundukları sırada söz konusu olayı "Xeyri" kod adlı sanık Nimatullah Çınkılıç ile gerçekleştirdiğini söylediğini aktardı. İddianamede, her iki olayın da aynı uzun namlulu silahla gerçekleştirildiği vurgulanarak, Silivri ilçe Jandarma Komutanlığına ait araca yapılan saldırının Nimatullah Çınkılıç ile Ömer Sait Yılmaz, Büyük Osmanlı Sosyal Yardımlaşma Eğitim Derneğindeki saldırının da Mazlum Çiftçi, Nimatullah Çınkılıç ile Ömer Sait Yılmaz tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

213 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede sanıklardan Mazlum Çiftçi hakkında "Terör örgütü yöneticiliği", "Tasarlayarak öldürme", "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 85 yıldan 116 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanıklar Nimatullah Çınkılıç ile Ömer Sait Yılmaz'a da "Terör örgütü yöneticiliği", "Tasarlayarak öldürme", Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" ve "Kamu malına zarar verme suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 136 yıldan 213 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

- İstanbul