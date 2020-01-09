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İstanbul'da 2019'da 2 bin 483 gasp olayı meydana geldi

İstanbul'da geçen yıl 2 bin 483 gasp olayı meydana gelirken, 1921 olay aydınlatıldı.

09.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:40İstanbul'da 2019'da 2 bin 483 gasp olayı meydana geldi
'da geçen yıl 2 bin 483 gasp olayı meydana gelirken, 1921 olay aydınlatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentte 1 yılda meydana gelen gasp olaylarına ilişkin verileri paylaştı.
Bu verilere göre, kentte 1 yılda meydana gelen 2 bin 483 gasp olayından 1921'inin aydınlatıldığı, aydınlanma oranının yüzde 77, faili meçhul olay sayısının ise 562 olduğu bildirildi.
Günlük olay sayısının 6,8 olduğu kentte gasp olaylarına ilişkin 6 bin 741 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.
İstanbul'da 2018 yılına göre gasp olaylarında yüzde 8 azalma olduğu görüldü.
Kentte meydana gelen olayların 360'ının yabancı uyruklular tarafından işlendiği, oranının ise yüzde 18,7 olduğu, olaylara ilişkin 574 yabancı uyruklu şüphelinin yakaladığı bildirildi.
Gasp olayının en çok meydana geldiği saatin 12.00 ile 13.00 arasında, en az ise 06.00 ile 07.00 arasında olduğu öğrenildi.
En çok Fatih, Beyoğlu ve Sultangazi'de gasp olayı meydana geldi
İstanbul'da en çok gasp olayı 348 ile Fatih'te yaşanırken, bunların 246'sının aydınlatıldığı, başarı oranının yüzde 71 olduğu bildirildi.
Beyoğu, 291 gasp olayı ile ikinci sırada yer alırken, 249 olayın aydınlatıldığı başarı oranının yüzde 86 olduğu kaydedildi.
Üçüncü sırada 139 gasp olayı ile Sultangazi bulunurken, bunların 98'inin aydınlatıldığı, başarı oranın yüzde 71 olduğu görüldü.
Silivri'de ise 13 gasp olayının meydana geldiği, hepsinin aydınlatıldığı, Tuzla'da da 13 gasp olayından 12'sinin aydınlatıldığı, başarı oranının yüzde 92 olduğu bildirildi.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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