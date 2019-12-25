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İstanbul'da 2019'da 282 kişi cinayete kurban gitti

İstanbul'da 1 Ocak-24 Aralık arasında polisin sorumluluk bölgesinde 282 kişi öldürülürken cinayetlere ilişkin 515 şüpheli yakalandı.

25.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:22 İstanbul'da 2019'da 282 kişi cinayete kurban gitti
'da 1 Ocak-24 arasında polisin sorumluluk bölgesinde 282 kişi öldürülürken cinayetlere ilişkin 515 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte 1 yılda meydana gelen cinayet olaylarının verilerini paylaştı.
Bu verilere göre, kentte meydana gelen 260 cinayet olayından 254'ünün failleri yakalanırken 6 olayı aydınlatmayı çalışmaları sürüyor. Polisin cinayetleri aydınlatmadaki başarını oranının yüzde 98 olduğu bildirildi.
1 Ocak-24 Aralık arasında öldürülen 282 kişiden 229'unun Türk vatandaşı 50'sinin yabancı uyruklu, 3 kişinin ise kimliği belirsiz olduğu öğrenildi. Verilerde öldürülenlerin 229'unun erkek 52'sininse kadın olduğu görüldü.
Öte yandan 260 olayla ilgili olarak 645 şüpheliden 515'i yakalandığı bildirildi.
Cinayetlerin 123'ü tabanca, 88'i bıçak, 12'si tüfek, 13'ü darp, 9'u boğma, 15'i ise belirlenemeyen kayıtlara geçti.
Kentte en çok cinayet 27 ile Fatih ilçesinde meydana gelirken Şile ve Adalar'da hiç cinayet olayı meydana gelmedi.
Öldürme sebeplerinde ise ilk sıralarda kavga ve aile içi şiddet ve alacak verecek meselesi yer alıyor.

İstanbul, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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