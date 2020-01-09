İSTANBUL'DA 2019'DA GASPTAN 6741 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İSTANBUL'da 2019 yılı içinde 2483 gasp olayında 6741 şüpheli gözaltına alındı. 2018 yılına göre gasp olaylarında yüzde 8 oranında azalma görüldü. Gasp olayları en çok Fatih 'te en az Silivri'de yaşandı.

Gasp Büro Amirliği tarafından 2019 yılında yapılan çalışmaların istatistikleri hazırlandı. İstanbul 'da 2019 yılında gerçekleşen 2483 gasp olayının 1921'i aydınlatılırken 562 olay faili meçhul olarak belirtildi. İstanbul genelinde 2019 yılında Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından 6741 kişi yakalandı.

YABANCI UYRUKLU 574 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul genelinde 360 gasp olayını yabancı uyruklu şüpheliler gerçekleştirirken, yakalanan yabancı uyruklu şüpheli sayısının 574 olduğu belirtildi. Gasp olayları daha çok öğlen saatlerinde gerçekleşirken, en az gasp sabah 06.00 ve 07.00 saatlerinde oldu.

EN FAZLA GASP OLAYI FATİH'TE

Öte yandan Gasp Büro Amirliği 2019 yılı istatistiklerine göre en çok gasp 348 olayla Fatih ilçesi olurken olayların 246'sı başarılı şekilde çözüldü. İkinci sırada 291 olayla Beyoğlu ilçesi gelirken, 249 olay aydınlatıldı. Üçüncü sırada ise 139 gaspın 98'i aydınlatılan Sultangazi oldu. Silivri'deki 13 gaspın tamamı aydınlatıldı. Tuzla'da da 13 gasp olayının 12'sinin faili bulundu.

- İstanbul