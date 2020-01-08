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İstanbul'da 2019'da kumar oynayan ve oynatan 1789 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL'da 2019 yılı içinde kumar oynayan ve oynatan 1789 kişi gözaltına alındı.

08.01.2020 12:29 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:38
İSTANBUL'da 2019 yılı içinde kumar oynayan ve oynatan 1789 kişi gözaltına alındı. Fuhuşa yönelik masaj salonu ve ev gibi adreslere yapılan baskınlarda ise fuhuşa zorlanan 274 kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 180 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 27'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından 2019 yılında yapılan operasyonların istatistikleri hazırlandı. Emniyet Müdürlüğü istatistiklerine göre 2019 yılı içinde fuhuşa aracılık ederek yer temin ettikleri için gözaltına alınan 162'si Türk vatandaşı 18'si yabancı uyruklu 180 kişi gözaltına alındı. Aralarında 14 masaj salonu ve çok sayıda fuhuş amacıyla kullanılan villaların bulunduğu adreslere yapılan baskınlarda ise 274 kadın mağdur kurtarıldı. Bu kadınlardan yabancı uyruklu 112'sinin ülkelerine geri gönderildi. . Operasyonların ardından haklarında fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklandı 27'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KUMAR OYNAYAN 1449 KİŞİ YAKALANDI
Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından 2019 yılı içinde kumar oynayan ve oynatanlara yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Baskınlarda kumar oynarken yakalanan 1449 kişiye işlem yapıldığı belirtildi. Karakola götürülen bu kişilere 2019 yılı içinde 5326 sayılı Kabahatler kanunu çerçevesinde 320'şer lira para cezası kesildi.
KUMAR OYNATAN 320 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda Kumar oynatan, kumara yer temin eden, mühür fekki yapan şüphelilerin aralarında bulunduğu 3'ü yabancı uyruklu 340 kişinin gözaltına alındı ve bu kişilere adli işlem yapıldı. 2019 yılı içinde yapılan baskınlarda toplam 1789 kişi yakalandı.
İstanbul'da 2019'da kumar oynayan ve oynatan 1789 kişi gözaltına alındı

Güncel

Kaynak: DHA


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