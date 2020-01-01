Haberler » Güncel » İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK AKŞAMI YOLLAR BOŞ KALDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 26 - Haber

İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK AKŞAMI YOLLAR BOŞ KALDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 26

İSTANBUL'da yılın ilk günü yollar boş kaldı.

01.01.2020 19:05 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:05 İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK AKŞAMI YOLLAR BOŞ KALDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 26
İSTANBUL'da yılın ilk günü yollar boş kaldı. Akşam saatlerinde trafik, İBB'nin yoğunluk haritasına göre %26'lara kadar düştü.

'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 18.30 sıralarında yoğunluk yüzde 26'lara kadar düştü. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden D-100 Karayolu Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy arasında araçların rahat bir şekilde ilerlediği görüldü. 

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-D-100 Karayolu Okmeydanı mevkii

-Araçlardan görüntü

-Yoldan detaylar

 


- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:40   Bakan Kurum: "Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek" - Haber
19:39   Denizli'de vatandaşlar Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na akın etti - Haber
19:38   Yılbaşı tatilinde Abant'a yoğun ilgi - Haber
19:37   Bir çocuk annesi eşini öldürüp intihara kalkıştı - Haber
19:36   Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti - Haber
18:43   Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu - Haber
17:36   Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Haber
17:22   Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Haber
17:10   Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı - Haber
16:24   İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor - Haber
1.01.2020 19:54:48