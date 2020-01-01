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İstanbul'da 2020 yılının ilk trafik denetimi

Murat KORKMAZ / İstanbul DHAİSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2020'nin ilk saatlerinde trafik denetimi yaptı.

01.01.2020 06:19 | Son Güncelleme: 01.01.2020 06:20
Murat KORKMAZ/ DHA
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2020'nin ilk saatlerinde trafik denetimi yaptı.
Trafik ekipleri, Kadıköy'de otomobilleri durdurarak sürücülere alkolmetre ile alkol kontrollü yaptı. Denetim sırasında iddiaya göre, bir sürücü denetimi görünce kaçmak isterken trafik polisleri tarafından fark edilerek durduruldu. Sürücüye yaklaşık 3 bin 516 TL ceza kesilirken alkolmetreyi üflememesi üzerine iki yıl ehliyetine el konuldu. Denetimlerin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
İstanbul'da 2020 yılının ilk trafik denetimi

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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