İSTANBUL'DA 23 HAZİRAN SEÇİMLERİNİN KESİN OLMAYAN RESMİ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Haber: Özden ATİK/ İstanbul , DHA

23 Haziran yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlar belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, AK Parti adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. Buna göre Ekrem İmamoğlu 806 bin 415 oy farkla seçimi kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanakları İstanbul İl Seçim Müdürlüğü'nün kapısına asıldı. Tutanağa göre 10 milyon 570 bin 354 seçmenden 8 milyon 925 bin 63 oy kullandı. Toplam 31 bin 186 sandıktan oylardan 8 milyon 746 bin 464'ü geçerli sayılırken, 178 bin 599'u ise geçersiz sayıldı.

Oy dağılımına göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 oy alırken, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ise 47 bin 829, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ise 14 bin 545 oy aldı.

Bağımsız adaylar sırasıyla şöyle oy aldı:

Seçkin İlker : bin 557

Dursunali Bacıoğlu : bin 278

Lütfü Yılmaz : 577

Doğan Duman : 518

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu : 461

Vedat Öztürk : 353

Muhammet Ali Canca : 320

Ahmet Çördük : 274

Mehmet Yıldız : 242

Burak Kadıoğlu : 233

Özkan Mustafa Küçükkural: 202

Güldes Önkoyun : 196

Burhan Erol : 162

Ali Rıza Kansız : 121

Mehmet Ali Aydoğmuş : 94

Hasan Atasoy Torun : 92

Abdulcelil Gülap : 89