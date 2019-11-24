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İstanbul'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında kutlama töreni düzenlendi

İstanbul'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında kutlama töreni düzenlendiİSTANBUL - 24 Kasım Öğretmenler Günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı.

24.11.2019 14:59 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:03
'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında kutlama töreni düzenlendi
İSTANBUL - 24 Kasım Öğretmenler Günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı.
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen kutlama törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Baş Savcısı İrfan Fidan, Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı başta olmak üzere il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan, tören Öğretmenler Korosu tarafından düzenlenen zamansız öğretmenler koreografisiyle devam etti.
Konuşmasında öğretmenlerin günü kutlayan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Siz değerli öğretmenlerime hala mesleğini icra eden bütün öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Emekli öğretmenlerimize yaşam boyu bundan sonraki emeklilik dönemlerinde güzel bir emeklilik diliyorum. Çocuklarımızın ve ülkemizin yarınları için bize gösterilen 2023-2053-2071 hedeflerinde bize güvenilerek ortaya koyulan genel ve çok yönlü vizyonda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmek azmiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından törende yöresel halk oyunları sergilendi. Törende daha sonra yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödüllerinin verildi. Öğretmenler arasında düzenlenen Kamu Spotu Yarışmalarında birinci olan eser büyük alkış toplarken program emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesiyle sona erdi.
İstanbul'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında kutlama töreni düzenlendi

İstanbul, Genel

Kaynak: İHA


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