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İstanbul'da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı

Vuhan'dan dünyaya yayılan ve Türkiye'de 44 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs, İstanbul'un çeşitli hastanelerinde görev yapan 24 sağlık çalışanına bulaştı. Çalışanların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

25.03.2020 07:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 07:45

Türkiye 'de 44 kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) İstanbul 'da farklı ilçelerde görev yapan 24 aile hekimi ve hemşireye bulaştı. İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, sağlık çalışanlarının genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; Dr. Kutbettin Demir, "Birkaç arkadaşımız yatarak tedavi görürken, diğer meslektaşlarımız evlerinde tedaviye devam ediyor. Arkadaşlarımızın sağlık durumlarında endişe edecek bir durum yok" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLAR ACİL İHTİYAÇLAR DIŞINDA GELMEMELİ"

Vatandaşların basit sebeplerden dolayı hastaneye gelmesinden şikayetini belirten Demir, "Hiçbir vatandaşın acil durum ve ihtiyaçlar dışında evlerinden çıkmaması gerekir. Bugün bile avucunun kaşındığını, gözünün seyirdiğini belirterek muayeneye gelenler var. Sağlık merkezleri en riskli yerler. Vatandaşlarımıza 'Acil durumlar dışında gelmeyin' diyoruz" şeklinde konuştu.

Demir, aile hekimleri olarak en büyük eksikliklerinin tulum ve gözlük olduğunu da belirtti.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatte 3 bin 952 test yapıldığını ve 342 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, 7 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, toplam vaka sayısı ise 1872'ye yükselmiş oldu.

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İstanbul’da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Etiketler : İstanbul, Türkiye, Sağlık, Güncel

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24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı

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