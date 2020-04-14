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İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de İstanbul Arnavutköy açıklarında 7.03 kilometre derinlikte 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14.04.2020 03:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 03:51
İstanbul 'da 3.8 büyüklüğünde deprem
İSTANBUL - Karadeniz 'de İstanbul Arnavutköy açıklarında 7.03 kilometre derinlikte 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Karadeniz İstanbul Arnavutköy açıklarında gece saat 02.56'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7.03 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu. İstanbul’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İHA

Etiketler: Arnavutköy, Karadeniz, İstanbul, Deprem, Genel
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