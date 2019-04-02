Son Dakika! İstanbul'da 3 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak

İstanbul'da 3 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Beykoz, Fatih ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu yapılan itirazları dikkate alarak geçersiz oyların yeniden ve tüm partilerin müşahitleri huzurunda sayılmasına karar verdi.

3 İLÇEDE GEÇERSİZ OYLAR YENİDEN SAYILACAK

İstanbul'da seçim sonuçları üzerinde yapılan usulsüzlükler, hatalar ve geçersiz oylar üzerindeki yasal itirazlar sonrası 3 ilçede Seçim Kurulu kararını verdi.

Bu bağlamda Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Bilindiği gibi Beykoz'da 5 bin 352, Fatih'te 7 bin 354, Çekmeköy'de 5 bin 684 geçersiz oy vardı.

39 İLÇEDE İTİRAZ VAR

Bilindiği gibi 39 ilçede itiraz söz konusu. İlçelerden gelen ilk yeniden sayım kararları Beykoz, Fatih ve Çekmeköy oldu.

Sayımlar tüm partilerin görevlilerinin huzurunda yeniden yapılacak.