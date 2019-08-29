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İstanbul'da 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı açıklandı.

29.08.2019 10:28 İstanbul'da 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında şehrin birçok noktasında etkinlikler düzenleyecek. Kutlamalar kapsamında İstanbul'daki toplu ulaşım araçları da ücretsiz hizmet verecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarında kartını okutmak suretiyle ücretsiz yolculuk yapabilecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden karşılanacak. 30 Ağustos'a özel olarak toplu taşımaya ek seferler de konulacak. Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak. - İSTANBUL

Zafer Haftası, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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