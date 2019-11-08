Haberler » Güncel » İstanbul'da 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ele geçerildi - Haber

İstanbul'da 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ele geçerildi

İstanbul'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ve 624 adet uyuşturucu hap ile birlikte 30 kişi gözaltına alındı.

08.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:48
'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ve 624 adet uyuşturucu hap ile birlikte 30 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik farklı zamanlarda 12 ayrı operasyon düzenlendi. 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ve 625 adet ecstasy hap ele geçirildiği baskınlarda 30 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
(Sadık Kahraman - Serdar Ünal/İHA)
İstanbul'da 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ele geçerildi

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:37   Diyarbakır terör örgütü pkk'ya yönelik kıran-5 operasyonu başladı-4
15:37   Dha dış-ap, ırak ve suriye'de suça karışmış vatandaşlarının çocuklarını geri almayı tartıştı
15:37   Patentini aldığı 'cam kazıma' sanatını 500 kişiye öğretti
15:37   Soylu: "Benim ülkem hiçbir terör örgütünü ayırmadan insanlık adına ve onurlu bir şekilde mücadele...
15:37   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:37:57