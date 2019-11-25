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İstanbul'da 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Fatih'te 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

25.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:54İstanbul'da 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Fatih'te 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Molla Gürani Mahallesi'ndeki 3 iş yerini denetledi.
İş yerlerinde yapılan aramalarda, farklı gramajlarda toplam 303 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.
Suriye uyruklu iş yeri sahipleri Mahmoud A. (37), Hasan A. (44) ve Madhat J. (42) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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