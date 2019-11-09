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İstanbul'da 39 ilçede 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı.

09.11.2019 18:35 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:35İstanbul'da 39 ilçede 'Yeditepe Huzur' uygulaması
'da ' ' adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği uygulamada narkotik köpeği de araç içlerini ve bagajları kontrol etti.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 17.00 itibariyle 39 ilçede başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi. Mecidiyeköy'de gerçekleşen uygulamada narkotik köpeği de araç içi ve bagajları kontrol etti.
(Tunacan Atalay - Vedat Bayraktar/İHA)

Yeditepe, İstanbul, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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