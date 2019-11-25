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İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şubesi tarafından İstanbul'da faaliyet gösteren et ve et ürünleri işletmelerine denetim yapıldı. İncelemelerde yaklaşık 4 bin 500 işletmede uygunsuzluk tespit edildi ve 26 milyon 500 bin liralık idari para cezası uygulandı.

25.11.2019 19:08 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:17

Denetime, İl Tarım ve Orman Müdürlü Ahmet Yavuz Karaca ve beraberinde gıda kontrol görevlileri katıldı. Denetimlerde, üretim yapan tesislerin hijyen koşulları, fiziki şartları ve etlerin sıcaklıkları denetlendi. Gıda kontrol ekipleri, taklit ve tağşiş incelemesi yapmak üzere et ve tavuk numuneleri aldı. Denetime katılan Ahmet Yavuz Karaca, "Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 81 ilde denetim yapıyoruz. Biz de 39 ilçemizde 758 denetçimizle şu an sahadayız. Bahçelievler'de beyaz et ve kırmızı et işleten bir işletmedeyiz. İşetmede asgari teknik hijyenik şartları taşıyor mu, bakanlık onayı var mı, veteriner hekim bulunuyor mu, ISO belgeleri var mı? Bunları kontrol ediyoruz bakıyoruz. İşletmede çalışanların hijyen ve işletmenin hijyen durumlarını kontrol ediyoruz. Burada kırmızı etten numune aldık. Tür tayini yapacağız. At, eşek, katır ve domuz eti var mı diye bakacağız. Ayrıca mikrobiyoloji açıdan herhangi bir sorun var mı bakacağız" diye konuştu.

"4 BİN 500 İŞLETMEYE 26 MİLYON 500 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"

Denetimlerin gece ve gündüz rutin olarak yapıldığını belirten Karaca, "İstanbul'da 110 bin işletmede 2019 yılında 191 bin denetim yaptık. Yaklaşık 4 bin 500işletmede uygunsuzluk tespit ettik. 26 milyon 500 bin liralık idari para cezası uyguladık. 59 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu şekilde İstanbul'da bakanlık onayıyla et ve et ürünü üreten işletme sayımız 500. Bu tip işletmelerde diğer ilçelerdeki arkadaşlarımız denetimlerini sürdürüyorlar. Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak yapılıyor. Daha sonra süt, ekmek, kasaplar, okul kantinleri ve toplu tüketim yerlerinde gece gündüz denetim yapacağız" dedi.

"EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİNİN KENDİSİDİR"

Vatandaşlara da uygunsuz yerleri ihbar etmesi tavsiyesinde bulunan Karaca, "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Eğer bir işletmede gördükleri bir olumsuzluğu ALO 174 Gıda Hattına bildirdikleri takdirde biz onlara 15 gün içerisinde gerekli işlemleri yapıp bildirmekle yükümlüyüz. Bir telefon kadar yakınız" diye konuştu.

İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu

İstanbul, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


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