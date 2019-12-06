Haberler » 3. Sayfa » İstanbul'da 4 bin yıllık Ana tanrıça heykeli ele geçirildi - Haberler

İstanbul'da 4 bin yıllık Ana tanrıça heykeli ele geçirildi

İstanbul'da kaçakçılık polisince yürütülen operasyonlarda aralarında 4 bin yıllık Ana tanrıça heykelinin de olduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

06.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:41İstanbul'da 4 bin yıllık Ana tanrıça heykeli ele geçirildi
İstanbul'da kaçakçılık polisince yürütülen operasyonlarda aralarında 4 bin yıllık Ana tanrıça heykelinin de olduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Son 1 ayda gerçekleşen operasyonda 12 tarihi eser kaçakçısı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir dizi operasyon düzenlendi. Tarihi eser ve ticari eşya kaçakçılarına göz açtırmayan polis, 1 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasını kapsayan 35 günlük zaman diliminde 6 farklı ilçede 8 ayrı operasyona imza attı. Altı ayrı ilçede yapılan operasyonlarda 4 bin yıllık Ana tanrıça heykelinin de içinde olduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, bu eserlerle bağlantısı olan 12 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:51 Kenya'da altı katlı bina çöktü, mahsur kalan kişi sayısı bilinmiyor - Haberler
12:50 İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma... - Haberler
12:43 Paris'te polisin attığı gaz kapsülü AA foto muhabirini gözünden yaraladı - Haberler
12:43 Emniyet Müdürü Dinç, Eskişehirspor Kulübü'nü ziyaret etti - Haberler
12:40 Gazilere madalyaları ve beratları verildi - Haberler
12:12 Yaralama suçundan hapis cezası bulunan yarı açık cezaevi firarisi şahıs yakalandı - Haberler
12:09 Ormanlık alanda cesedi bulunan hemşirenin kocası gözaltına alındı - Haberler
12:00 Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor! Turistler tekne turu yaptı - Haberler
11:53 Seçim döneminde şoförlüğünü yapan şahıstan belediye başkanına yumruklu saldırı - Haberler
11:45 ABD'de Nazi selamı veren cezaevi çalışanları görevden alındı - Haberler
6.12.2019 13:05:41