İSTANBUL'DA 4 BÜYÜK OTOBÜS FİRMASI 4 HAZİRAN'DA SEFERE BAŞLIYOR

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ardında birçok firma seferlerini durdurmuştu.

27.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:56
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ardında birçok firma seferlerini durdurmuştu. Normalleşme adımlarının atılmasının ardından 4 büyük otobüs firması 4 Haziran itibarıyla seferlere başlayacağını duyurdu.
Bilet işlemleri Sağlık Bakanlığı'na ait Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden alınacak kodla yapılacak. HES kodu, uygulama üzerinden 'HES kodu işlemleri' bölümüne girerek alınabilecek. Ayrıca, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılıp ve 2023'e mesaj atarak SMS yöntemiyle de alınabilecek. Şehirlerarası seyahat kısıtlaması devam iller için 'Seyahat İzin Belegesi' alma zorunluluğu ise devam ediyor.
4 Haziran'da Türkiye geneli sefere başlayacak olan 15 Temmuz Demokrası Otogarı'ndaki firmalardan birinde yetkili olan Alaattin Çendek, 'Şu an şirket olarak çalışıyoruz ancak sadece izin kağıdı olan yolcular gidebiliyor. 4 Haziran'dan sonra Türkiye genelinde seferlerimiz olacak. Önlemlerimizi almaya devam edeceğiz. 50 kişilik bir araçta 25 kişi seyahat edecek. 1+1 şeklinde yani tek tek oturacak. Araçlar sürekli dezenfekte edilecek. Uçak ve trende kullanılan HES uygulaması bizde de geçerli olacakö diye konuştu. İSTANBUL’DA 4 BÜYÜK OTOBÜS FİRMASI 4 HAZİRAN’DA SEFERE BAŞLIYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, HES, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, ’Altımda bir şey yok’ cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Haber
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran’da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
Anketlerde Erdoğan’a rakip olan İmamoğlu’na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Haber
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP’li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi Haber
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Haberler››Güncel››İSTANBUL'DA 4 BÜYÜK OTOBÜS FİRMASI 4 HAZİRAN'DA SEFERE BAŞLIYOR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:55: Üniversitelerin tanıtım günleri 'online' yapılacak - Haber 13:55: Yunusemre'de camiler ibadete açılıyor - Haber 13:55: Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 218 kişiye ceza - Haber 13:54: Toroslar'da Ramazan Bayramı dolu dolu yaşandı - Haber 13:54: Almanya fiziksel temas uygulamasını 29 Haziran'a kadar uzattı - Haber 11:13: İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor - Haber 10:12: Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu - Haber 09:38: Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı - Haber 09:22: İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi - Ekonomi