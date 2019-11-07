İstanbul'da 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması

İstanbul Valiliği, Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin, "Tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir." açıklamasını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, 5 Kasım Salı günü saat 22.45'te polise, Fatih'te Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi 28/4 numaralı evin sakinlerine ulaşılamadığı ihbarının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, belirtilen adreste yapılan ilk incelemede, kilitli bulunan giriş kapısının, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda çilingir yardımıyla açıldığı ve evde bulunan Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar Yetişkin kardeşlerin hayatlarını kaybettiklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Olay sonrasında Fatih Kaymakamlığınca kamuoyunun bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Evdeki yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekipleri, olay yerinesevk edilmiştir.Konuyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsilerde tespit edilen ilkbulgulara göre, siyanür zehirlenmesine bağlı değişimler dışında, şahıslarınölümlerine müessir başkaca makroskopik patolojik bulgu tespit edilmediğibelirtilerek, tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarakdeğerlendirilmiştir.Başlatılan adli ve idari tahkikatlar ile otopside alınan örnekler üzerinde ayrıntılıanalizler devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir."

Kaynak: AA