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İstanbul'da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Silivri'de, balkondan düşen 70 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

22.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:20 İstanbul'da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
'de, balkondan düşen 70 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kevser Arabacı, Alibey Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silivri Devlet Hastanesine kaldırılan 70 yaşındaki Arabacı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kevser Arabacı'nın Silivri'de eylül ayında meydana gelen deprem sonrasında oğlu ve gelininin yaşadığı eve taşındığı öğrenildi.

Silivri, Güncel

Kaynak: AA

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