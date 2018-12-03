03 Aralık 2018, 14:23
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İstanbul'da, ABD'den Gönderilen 48 Adet Suikast Silahı Yakalandı

İstanbul'da Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda 4 ayrı kargoda 48 adet suikast silahı ele geçirildi. Silahların parçalanıp ABD'den gönderildiği ortaya çıktı.

İstanbul'da Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, şüphelendekleri kargoyu yakın takibe aldı. Binlerce kargoyu inceleyen ekipler, 4 ayrı kargoda 48 adet suikast silahı ele geçirdi.

MAKİNE PARÇALARININ ARASINA GİZLENMİŞ

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü'nde yapılan denetimler sırasında riskli görülen bir kargoyu fiziki aramaya aldı. "CNC Torna Tezgahı Parçaları" olarak beyan edilen posta önce X-Ray taramasından sonra fiziki aramaya yönlendirildi. Yapılan aramada paketin içerisinde makine parçalarının arasında gizlenmiş şekilde 24 adet silah üst mekanizması, aksam ve parçaları tespit edildi.

BİNLERCE KARGO İNCELENDİ

Ele geçirilen silahların geri kalan parçalarının tespit edilmesi için gümrük muhafaza ekipleri İstanbul'da on binlerce kargoyu mercek altına aldı. Üç gün sonra yine İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü'nde farklı bir kişiye gelen şüpheli bir paket daha incelemeye alındı. Yapılan kontrollerde makine parçası olarak beyan edilen kargonun içerisinde 8 adet silah mekanizması olduğu tespit edildi. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, aynı şekilde 2 farklı kargoda daha 16 adet silah mekanizması ile silahlara ait şarjör ele geçirdi.

SİLAHLARIN ABD'DEN KARGOLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemeler neticesinde alıcı ve göndericinin yakalanmamak için kamuoyunca suikast silahı olarak bilinen tabancaları parçalara ayırdığı, parçaların ABD'den farklı günlerde, farklı paketlerde, farklı gönderici ve alıcılar adına kargolandığı ortaya çıktı.

TERÖRLE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Ele geçirilen toplam 48 adet suikast silahı mekanizmaları ve aksamlarının alıcıları tespit edilerek altı farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütleri ile bağlantıları araştırılıyor.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı,İstanbul
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:23



YORUMLAR (9)
KİLİSLİ: Ülke ve kurumlar yol geçen hanına donmus
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4/D Lİ MAĞDURLAR: 696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİMİNE KADAR UYGULANAN YHK KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TİS İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!
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GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Tanklarıyla toplarıyla da gelseler bu milletin önünde eğilecekler hasbi ve sahi
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SAMET: Kabile devletine döndük
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ADANALI : Yapıştır gerekeni yapın hortumculara
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