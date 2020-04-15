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İstanbul'da 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirildi

İstanbul'da bir tekstil atölyesine gerçekleştirilen operasyonda 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirildi. Türkiye'de ilk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik bir operasyon yapılırken, satışın izinsiz olması gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

15.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:47
İstanbul'da 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirildi

İstanbul Şişli 'de bir tekstil atölyesine yapılan operasyonda 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirildi. İzinsiz satış gerçekleştirilen 2 kişi gözaltına alınırken, haklarında işlem yapıldı.

5 BİN 575 KORONA HIZLI TANI KİTİ ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'taki bir tekstil atölyesinin deposunda izinsiz ve yetkisiz olarak koronavirüs hızlı tanı kiti satışı yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Tekstil atölyesine dün saat 15.00 sıralarında yapılan operasyonda 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYON, TÜRKİYE'DE BİR İLK

Türkiye'de ilk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik bir operasyon yapıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere, "İspançiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu" ile "TCK 237 sayılı kanuna Muhalefet" suçlarından işlem yapılırken, adli makamlarca serbest bırakıldılar.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Şişli, 3. Sayfa, Güncel
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