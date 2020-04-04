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İstanbul'da 5 milyon 750 bin kişiye sokağa çıkma yasağı

Korona virüs önlemleri kapsamında 20 yaş altına soka çıkış yasağının ardından İstanbul'da 5 milyon 750 bin kişinin yasaktan etkileneceği öğrenildi.

04.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:05
İstanbul'da 5 milyon 750 bin kişiye sokağa çıkma yasağı
Korona virüs önlemleri kapsamında 20 yaş altına soka çıkış yasağının ardından İstanbul 'da 5 milyon 750 bin kişinin yasaktan etkileneceği öğrenildi.

Korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü soka çıkış yasağının ardından gece 24.00 itibariyle yürürlüğe giren 20 yaş altına soka çıkış yasağında İstanbul'da kaç kişinin etkileneceği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre; son alınan kararla birlikte İstanbul'da 20 yaş altı 4 milyon 570 bin kişi hakkında soka çıkma yasağı geldi. Daha önce 65 yaş üstüne gelen yasakla beraber 1 milyon 157 bin kişinin etkilendiği sokağa çıkma yasağında 16 milyonluk İstanbul'da yaklaşık 5 milyon 750 bin kişiye sokağa çıkma yasağı gelmiş oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da 5 milyon 750 bin kişiye sokağa çıkma yasağı - Haberler

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