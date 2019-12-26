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İstanbul'da 5 ton sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da 5 ton sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

26.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:28 İstanbul'da 5 ton sahte içki ele geçirildi
'da 5 ton sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin yeni yılı fırsat bilerek büfe ve eğlence yerlerine sahte içki satma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İstihbarat çalışmaları ve fiziki takibin ardından Fatih, Silivri, Gaziosmanpaşa ve Şişli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda H.K, U.K, N.G, M.U. ve D.K. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 5 ton sahte votka, viski ve rakı ile 2,5 milyon adet sahte bandrol ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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