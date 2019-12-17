İstanbul'da, 5 yaşındaki çocuğu istismar ettiği iddia edilen öğretmen hakim karşısında

Kartal'da özel bir okulda eğitim gören 5 yaşındaki anaokulu öğrencisini istismar ettiği iddia edilen beden eğitimi öğretmeninin yargılanmasına başlandı.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık S.A. ile avukatı katıldı. Duruşmada, mağdur çocuğun ailesi ve avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve KADEM avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada savunması alınan sanık S.A, suçlamaları kabul etmeyerek, mağduru yüzme dersi dışında hiçbir zaman görmediğini ve beraatini talep ettiğini söyledi.

Anne A.A. ise 2017 yılında çocuğunu söz konusu okula kaydettirdiğini ifade ederek, "Zamanla çocuğumda bir takım sıkıntılar olmaya başladı. Tek başına uyuyamamaya başladı. Yine kekemelik ve gözünde tik gibi bir takım şikayetler oluşmaya başladı. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Bilal Karaoğlu da sanığın tutuklanmasını talep ettiklerini söyledi.

Mağdur S.A.A'nın ailesinin avukatı Betül Altınsoy da davaya katılma taleplerinin olduğunu kaydederek, "Dosya kapsamında tanzim edilen adli pedagog ve ATK raporu olayı ortaya koymaktadır. Sanığın tutuklanmasına karar verilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sanık S.A'nın avukatı Zekai Şems ise söz konusu okulun güvenli bir okul olduğunu, her yerde kamera bulunduğunu, böyle bir ortamda müvekkilinin söz konusu eylemi gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, suçtan zarar görme ihtimaline karşı mağdur çocuğun ailesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya katılan olarak kabulüne karar verdi.

Sanığın tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli S.A'nın "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 9 yıl 6 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Duruşma öncesi açıklama

Davayı takip etmek üzere adliyeye gelen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri "İstismar felakettir sessiz kalma" yazılı pankart açtı.

KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Canan Sarı, yaptığı açıklamada, 2017 yılında henüz 5 yaşında olan kız çocuğunun gittiği okulda cinsel istismara uğradığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu menfur eylemin çocuklarımızın 'ikinci yuvaları' olarak nitelediğimiz, kendilerini güvende hissetmeleri gereken okul ortamında gerçekleştirilmiş olması bardağı taşıran son damla olmuştur. Küçücük bir kızın eğitim hayatına ilk adımlarını attığı bir anaokulunda kendisine uzanan çirkin ellerin ruhunda ve bedeninde asla telafisi olmayacak yaralar açması, en hafif ifadeyle bizleri insanlığımızdan utandırmıştır. Öğretmen kimliğine sığınmaktan haya etmeyen bu şahsın adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanması, toplumsal vicdanda ayrı bir yara açmakta, tutuksuzluk hali daha büyük mağduriyetlere sebep olmaktadır."

Çocuk istismarı vakalarının sadece kınama mesajlarıyla geçiştirilemeyecek kadar ciddi öneme haiz toplumsal bir sorun olduğunu vurgulayan Sarı, "İstismara zemin hazırlayan tüm faktörlerin ortadan kaldırılması ancak toplumsal dayanışma ve ilgili tüm kişi ve kurumların bireysel menfaatleri yerine çocukların üstün menfaatini tercih etmeleriyle, tabiri caizse ellerini taşın altına koymalarıyla mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA