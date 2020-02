İstanbul'da 5 yılda 3 milyon elektrik abonesi yer değiştirdi

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in 'gayrimenkulün enerjisi raporu', 2015-2019 yılları arasında İstanbul Avrupa Yakası'ndaki büyük hareketi gözler önüne serdi. 5 yıllık dönemde Avrupa Yakası'nda yaklaşık 3 milyon abone yer değiştirirken ilk kez kapısı açılan gayrimenkul sayısı da 712 bine ulaştı.CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in teknolojiye yaptığı yatırımlarla anlık olarak izlediği, abonelerin başvuru ve ikametgah bilgilerini baz alarak hazırlanan 'Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nun 2019 sonuçları açıklandı. 2019 rakamlarının yanı sıra 2015-2019 yılları arısındaki toplam taşınma hareketine de yer verilen rapora göre; son 5 yıl içinde İstanbul Avrupa Yakası'nda 2 milyon 934 bin yani yaklaşık 3 milyon taşınma hareketi yaşandı. Konut projelerinin ilgi görmeye devam ettiği bu dönemde yeni gayrimenkule geçen abone sayısı ise 712 bine yaklaştı.374 bin yeni abone geldi2016 yılından beri düzenli olarak açıklanan gayrimenkulün enerjisi raporunun birçok sektör tarafından merakla beklendiğini ifade eden CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Bu kez İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşanan yoğun harekete daha geniş bir çerçevede bakmak istedik. Elimizde 5 yıllık bir veri var, biz de bunu değerlendirelim dedik. Arkadaşlarımızın çalışmaları sonucunda oldukça dikkat çekici rakamlar ortaya çıktı. 2015 yılında görevli tedarik şirketi olarak 4 milyon müşteriye hizmet verirken aradan geçen bu dönemde bu rakam yüzde 9,3 artarak 4 milyon 379 bine ulaştı. Yaklaşık 374 bin yeni abone daha bizden hizmet almaya başladı. Taşınma hareketi ise 3 milyona yaklaştı. Bu, çok büyük bir hareket. Şirket olarak böylesine yoğun harekete yanıt vermekten, müşterilerimizin taleplerini gerçekleştirmekten gurur duyduğumuzu söylemek isterim." dedi.2019 yılında ikinci elde büyük hareketRapora göre 2019 yılında kentte ciddi bir yer değiştirme gözlendi. 2018 yılında 590 bin taşınma hareketi yaşanırken 2019 yılında bu rakam yüzde 28 gibi yüksek bir oranda artarak 753 bini aştı. Söz konusu hareketin 604 bini ikinci el, yaklaşık 149 bini de yeni gayrimenkulde yaşandı. 2019 yılında her gün yeni gayrimenkule taşınan abone sayısı 408'i buldu. 2019 yılındaki taşınma hareketindeki artışta özellikle yılın ilk yarısında usulsüz aboneliğe karşı başlattığı bilgi güncelleme kampanyası da etkili oldu.5 yıllık dönemde her gün ortalama bin 608 abone taşındı2015-2019 yılları arasındaki döneme bakıldığında 5 yıllık dönemde İstanbul Avrupa Yakası'nda 2 milyon 934 bin gibi çok yüksek bir oranda yer değiştirme yaşandı. Her gün ortalama bin 608 taşınma demek olan bu rakam, Avrupa Yakası'ndaki büyük hareketi de gözler önüne serdi. 5 yıl içinde 711 bin 872 yeni gayrimenkulün kapısı ilk kez açılırken ikinci el gayrimenkule taşınma rakamı 2 milyon 223 bini buldu.En genç aboneler Esenyurt 'taİlçe bazında bakıldığında son yıllarda hızla büyüyen Esenyurt taşınma hareketinde de farkını ortaya koydu. 2019 yılında Esenyurt, 92 bin 989 taşınma hareketi ile ilk sırada yer alırken onu 58 bin taşınma ile Küçükçekmece, 46 bin taşınma ile Fatih izledi. En az hareket ise 7 bin ile yine Çatalca'da gözlendi.Taşınmanın yoğun olduğu Esenyurt gençlere ev sahipliği yaptı. 2019 yılında 29 yaş altında genç nüfusun en yoğun olduğu ilçe 44 bin 294 abone ile yine Esenyurt oldu. İlçedeki genç abonelerin toplam abonelere oranı yüzde 12,3 düzeyinde gerçekleşti. 2015 yılında ilçede 29 yaş altı abone sayısı 10 bin 308 düzeyindeydi. Aradan geçen 5 yıl içinde bölgeye yaklaşık 34 bin genç abone daha geldi.Kentsel dönüşümGayrimenkulün enerjisi raporunda her zaman olduğu gibi kentsel dönüşüm rakamları da yer aldı. 2019 yılında kentsel dönüşüm nedeniyle toplam 19 bin 696 tahliye talebi gelirken özellikle bahar aylarında bir yoğunluk yaşandı. 5 yıllık dönemde kentsel dönüşüm nedeniyle gelen tahliye talebinin en yüksek olduğu yıl 42 bin 138 ile 2015 oldu. 2015-2019 yılları arasında kentsel dönüşüm için tahliye talebinde bulunan abone sayısı 126 bini aştı.Yabancı abonede rekor geldiİstanbul Avrupa Yakası'nda 2019 yılında taşınma hareketi yüksek bir oranda artarken bir rekor da yabancı aboneden geldi. Son yıllarda turizm sektöründe peş peşe gelen rekorların yanı sıra Türkiye'de belli bir değerin üzerinde gayrimenkul alanlara vatandaşlık hakkı verilmesi, Türkiye'de gayrimenkul sektörüne yatırım yapmanın ve İstanbul'da yaşamanın cazibesini koruması gibi nedenlerle 2019 yılında CK Enerji Boğaziçi Elektrik'e 78 bin 357 yabancı abone başvuruda bulundu. 160 ülke vatandaşına hizmet veren şirketin 2019 sonu itibarıyla toplam yabancı abone sayısı ise 149 bin 946'ye ulaştı.38 bin Sivaslı abone daha geldiAbonelerin nüfusa kayıtlı olduğu illere bakıldığında 2019 yılında da Avrupa Yakası'nda İstanbulluların ardından ikinci sırada Sivaslılar geldi. Mesken abonelerinin 642 bini İstanbul nüfusuna kayıtlı iken Sivaslı sayısı 179 bin 401 oldu. 2015 yılı verileri incelendiğinde de Sivaslıların yine ikinci sırada yer aldığı görüldü. Rapora göre 2015 yılında Sivaslı abone sayısı 141 bin 366 düzeyindeydi. Yani son 5 yılda Avrupa Yakası'ndaki elektrik abonelerinin arasına 48 bin Sivaslı daha katılmış oldu. - İSTANBUL