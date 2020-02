İstanbul'da, "6. Türk Dünyası Hizmet Ödülleri" töreni düzenlendi

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törende, "6. Türk Dünyası Hizmet Ödülleri" sahiplerini buldu.Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, Esenler'deki Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezindeki törende, Türk tarihinden örnekler vererek, Türklerin cihana adaletle hükmettiğini, insanı Allah'ın emaneti gördüğünü söyledi.Savaş tarihçilerinin, savaşı sıcak ve soğuk olmak üzere ikiye ayırdığını belirten Ateş, "Biz bir savaşın içindeyiz. Tarihimizin, inançlarımızın, genlerimizin bizi davet ettiği bir savaş. Bu savaşa bizi yine tarihimiz, inançlarımız ve genlerimiz zorladı. Cehalete, yoksulluğa, bölücülüğe, geri bırakılmışlığa, emperyalizme karşı topyekun bir savaş içindeyiz." dedi.Zamana karşı sıcak bir savaş yürüttüklerini dile getiren Ateş, Türklüğün lehine geçmeyen her saniyeyle, mesafelerle, Türklüğün bölünmüşlüğüyle kavgalı olduklarını söyledi.Ateş, her bakımdan kuvvetli olmak zorunda olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Yarının büyük ve müreffeh Türkiye'sini inşa etmek, Turan'a ulaşmak için çok çalışacağız. Ülkücüler mesuliyet duygusu taşır, kutlu ülkü yolunda asla yorulmaz ve tükenmezler. Davayı kabul edip, mücadeleye katılan her ülkücünün gönlünde tek bir netice vardır, o da zaferdir. Türkiye'nin odak kabul edildiği, Ankara'nın merkez olduğu bir Türk medeniyeti huzurun adresi, kardeşlik ve dostluğun güvencesi, bölge ve dünya istikrarının yegane seçeneğidir."Programın sonunda Ateş'e teşekkür plaketi verildi.Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine takdim edildi.Törende, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk Dünyası Yılın Proje" ile "Türk Dünyası Yılın Onur" ödüllerine layık görüldü.Kategorilerine göre ödüle değer bulunan diğer kişi ve kurumlar ise şöyle:"Yılın Projesi - Yetimler Üşümesin, Yılın Sporcusu - Selen Gündüz, Yılın Kitabı - Selçuklular/Erkan Göksu, Yılın Yazarı - Selman Kayabaşı, Yılın Sanatçısı - Yusuf Güney, Yılın Türk Kültürüne Hizmet Ödülü - Türkler Geliyor filmi, Yılın Belediyesi - Silivri Belediyesi, Yılın Sivil Toplum Kuruluşu - Osmaniye Vakfı, Yılın Akademisyeni - Dr. Cemil Doğaç İpek, Yılın Müzik Ödülü - Ahmet Öngel/Vur Türk'ün Pençesini, Yılın Oyuncusu - Celal Al (Abdurrahman Alp karakteriyle)."